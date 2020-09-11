Зверев впервые отыгрался с 0:2 по сетам и вышел в финал ТБШ

Седьмая ракетка мира обыграл в полуфинале – 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:3.

Немец впервые в карьере отыгрался с 0:2 по сетам. До этого он восемь раз оказывался в такой ситуации и только дважды в итоге проигрывал в четырех, а не в трех партиях.

По данным ESPN, в полуфиналах US Open шестой раз теннисист ушел с 0:2 по партиям. Последним, кому это удавалось, был Новак Джокович в 2011-м (победил Роджера Федерера).

В первых двух сетах у Зверева было на 11 невынужденных ошибок больше, чем ударов навылет (у Каррено-Бусты – на 3 меньше). В последних трех у Зверева было на 25 виннерсов больше, чем ошибок (у Каррено-Бусты – на 9 меньше).

В пятисетовых матчах у Зверева теперь 14 побед и всего 6 поражений.

Зверев впервые в карьере вышел в финал турнира «Большого шлема». Всего для него это будет 19-й решающий матч (выиграл 11 титулов).

В финале он сыграет с (уступает ему 2:7 в личных встречах) или (ведет 5:1).

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