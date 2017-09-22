Ястремская о фото в блэкфейсе: «Меня предупреждали, что их могут воспринять негативно, но я до сих пор не считаю их блэкфейсом»

20-летняя украинка выпустила заявление по поводу фотосессии в блэкфейсе.

«Ранее я опубликовала фотографии, которые, как мне казалось, продвигают посыл о равенстве. Очевидно, что их неправильно поняли.

Меня предупреждали, что их могут воспринять негативно, но я не считала – и до сих пор не считаю – их блэкфейсом. Я не хотела делать карикатуру, а хотела поделиться чувствами о нынешней ситуации: ко всем нужно относиться как к равным.

Я очень расстроена, что мой посыл был извращен, что эти фото разделили людей, хотя должны были объединить. Поэтому я их удалила.

Искренне извиняюсь перед всеми, кого оскорбила. Намерения у меня были исключительно благими».

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