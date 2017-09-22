Бьянка Андрееску: «Хочу превзойти Серену и ее победы. Хочу стать лучшей»

Чемпионка US Open Бьянка Андрееску рассказала о своих целях.

«Я хочу превзойти Серену и ее победы. Может, даже Крисси Эверт (которая выиграла меньше Серены – Sports.ru). .

Я люблю мечтать по-крупному, это добавляет мне мотивации. Я всегда выкладываюсь на 150%, всегда хочу быть лучшей. Я многим пожертвовала ради карьеры и хочу быть лучшей».

Также канадка прокомментировала то, что тур должен выйти из карантина в начале августа, а в конце месяца должен стартовать US Open.

«Я не думала, что теннис сможет так быстро вернуться, потому что это международный спорт. Но я очень рада, что смогу сыграть и, надеюсь, защитить титул.

Знаю, что организаторы сделают все возможное ради безопасности. Думаю, теннису пора вернуться».

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