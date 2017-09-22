Светлана Кузнецова: «Люди, которые рвутся уехать из России, потом останавливаются в развитии. Идет какая-то деградация»

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в эфире с Марией Командной рассказала об отношении к России и русским.

Почему постоянно «тусуется» в Москве, хотя большинство российских игроков уехали из России

«Я не могу сказать, что я тусуюсь в Москве – я тут тренируюсь. И я приезжаю в Москву, потому что это город, где я могу отдохнуть душой.

Когда я переезжала из Испании – а я там прожила восемь лет, мне было достаточно иностранцев и очень хотелось на родину, – я очень много ругалась с родителями, папа говорил, что мне в Питер нужно. И реально все условия в Санкт-Петербурге есть, у моего папы велотрек и корты, но мне энергетика в Москве больше нравится».

За что любит русских людей

«Я не знаю, просто чувствую, что это моя душа. Мне кажется, для иностранцев мы больше всего похожи на итальянцев, потому что они такие сумасшедшие.

Точно не на испанцев. С испанцами у нас очень хороший тандем в теннисе выходит, потому что мы негативные, а они очень позитивные. И у всех ребят и девчонок в Испании все получается отлично.

На итальянцев мы похожи в сумасшествии – мы все рисковые. А испанцы консерваторы, надо жить завтрашним днем, сохранять пенсию. А мы живем здесь и сейчас».

О том, что русские поддерживают, когда все хорошо, и топчут после поражений

«Возможно, в других странах так же. Я не хочу начинать: там так все хорошо, а у нас нет. Это неправда. И люди, которые рвутся жить за границу, думают, что там все хорошо, а на самом деле там хуже.

И потом эти люди останавливаются в развитии. В Америке, например, по Брайтон-Бич идешь, и там люди: «Я с Рашки приехал, но я не спикаю по-английски». Вот так разговаривают. Идет какая-то деградация.

Мне кажется, еще с Советского Союза какой-то негатив остался, потому что всегда было тяжело. И мы считаем, что можем на других это вымещать, кто-то другой виноват. В Москве люди привыкли показывать, как они живут, как это все красиво, а другим остается на это все смотреть, и отсюда тоже негатив образуется».

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