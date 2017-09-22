Дарья Касаткина: «В Австралии меня один раз за «## твою мать» оштрафовали на $2 500, но простили. После этого штрафов не было»

Экс-10-я ракетка мира в интервью ответила на вопрос, бывает ли ей стыдно за поведение и мат на корте.

«За это мне стыдно не бывает. Во-первых, я это не часто делаю, а, во-вторых, по-моему, это даже забавно.

Был один матч на 25-тысячнике в Америке, финал. Там была не очень большая трибуна, но она была заполнена. И я помню, мне Саня [брат] с трибуны что-то кричит. Я себя не оправдываю, но момент был неподходящий, меня трясет, а он мне что-то говорит. Я поворачиваюсь и показываю фак – и получается, что я показываю фак всей трибуне. В Америке.

Я спокойно продолжаю играть, он с трибуны уходит, но я знаю, что он где-то в кустах смотрит, чтобы я его не видела. Я проигрываю второй сет, а третий выигрываю 6:0. Может, он на меня и обиделся, ему было очень неприятно.

Тогда я не то что пожалела, но поняла, что перегнула. А потом, когда все нормально стало, он мне говорит: «Даш, конечно, ты талант: показала фак всей трибуне, а когда выиграла, тебя все поздравляли и говорили, что ты классная».

Это, наверное, был единственный момент. Потом даже если какие-то эмоции себе позволяла – ну ругнулась, с кем не бывает. Я даже на корте ракетки не ломаю. У меня не то что галочка, но я лучше после матча сломаю ракетку, чем на корте. Предупреждение не хочется и штраф.

В Австралии меня один раз за «## твою мать» оштрафовали на 2 500 долларов, но я этот штраф отсудила. Меня простили, слава богу. После этого у меня штрафов не было.

Тогда линейная судья побежала к вышечнику, сказала, что по-русски понимает и я сказала fuck your mother – но это не так. Мне дали предупреждение. Во время матча я на это решила не отвлекаться, а после пришла к главному судье. Ему ты рассказываешь, как что было, вы смотрите видео этого момента, разбираетесь. Еще могут позвать судью, которая об этом сказала, и вы втроем сидите и решаете.

Меня простили, потому что у меня был первый раз. И я объяснила главному судье, что значение не совсем такое и, если бы линейная была русская, она бы это поняла. Еще брат пришел и выдал речь: «Да вы что, ей 18 лет, она таких слов не знает». А я ржу стою».

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