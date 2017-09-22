ATP сегодня продлит паузу в календаре до конца июля (Sports Business Journal)

Мужская теннисная ассоциация (ATP) сегодня объявит о продлении коронавирусной паузы в календаре до конца июля. Последний раз возобновление сезона откладывалось до 13 июля. Об этом сообщает Sports Business Journal.

Таким образом, не состоятся турниры в Ньюпорте, Гамбурге, Лос-Кабос, Гштааде, Атланте и Китцбюэле (два из них уже попали под ограничения местных правительств).

Сообщается, что WTA тоже «хочет» сделать аналогичное заявление в пятницу, но у нее пока согласованы не все детали.

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