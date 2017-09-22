Касаткина – о карантине в Барселоне: «Люблю сырные доритосы. Из испанской еды – хамон»

66-я ракетка мира Дарья Касаткина в интервью Евгению Маркову рассказала, что связывает ее с Барселоной.

– Барселона – моя база, приезжаю как домой, живу здесь с прошлого года и тренируюсь в академии моего тренера Карлоса Мартинеса в городе Мольет-дель-Вальес в 20 минутах езды от Барселоны. Езжу на машине, которую водит мой брат, у меня прав нет.

Здесь море, отличный климат. В двух часах – Андорра и горные лыжи. Прекрасная архитектура, вкусная еда, все время солнце, еще и моя любимая команда здесь. Идеально!

– Почему болеешь за «Барсу»?

– Все сложилось, с детства нравится и клуб, и город, и Месси.

Мне было 13 лет, я впервые приехала на соревнования в Барселону, играли в пригороде, вышла в финал, а за неделю до этого мы с мамой купили билеты на матч «Барселона» – «Осасуна», он был вечером после моего полуфинала. Я плакала: «Мама, я так хочу, поехали, пожалуйста». Поехали на поезде, «Барселона» победила 7:0, получила невероятные эмоции, еще мне купили форму Давида Вильи. Мы переночевали где-то рядом с вокзалом, встали в пять и утра поехали обратно на финал: не помню как, но я его выиграла и была счастлива.

– Сколько раз ты была на «Камп Ноу»?

– Раз шесть, и ни разу не проиграли.

– В FIFA играешь за «Барсу»?

– Да, но больше мне нравится играть за «Ливерпуль».

Как проводит карантин

– Брат закупил продукты, не пускает меня в магазины, говорит, что это самое опасное место в плане бактерий и что мне лучше посидеть в машине. И он скупает консервы, килограммов шесть киноа, пасту, все самое полезное и лучшее, чтобы мне не набрать ничего лишнего.

Саня говорит, что первые дни все активно скупали туалетную бумагу, стенды с чипсами и алкоголем никто не трогал, а потом паника прошла, и все есть, кроме чипсов и алкоголя.

– У вас есть чипсы и алкоголь?

– Испанское вино и мои чипсики. Иногда. Люблю сырные доритосы. Из испанской еды – хамон во всех его проявлениях. Не самый дорогой – он как правило жестковатый, так как свинья уже пожилая.

Касаткина в Барселоне: ест чипсики, ходит на Месси, показывает море и сотню ракеток