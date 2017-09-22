Рафаэль Надаль: «Больше всего хочу увидеть близких, устроить вечеринку, поехать на море, искупаться, почувствовать свободу, обняться»

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль в видеоинтервью Marca описал свое эмоциональное состояние во время карантина.

«Мне больше всего не хватает человеческого общения, тенниса – не так сильно. Хочу ли я сейчас тренироваться, соревноваться? Да, но в каком-то смысле я уже принял происходящее, а поскольку я не вижу, как это может быстро разрешиться, у меня нет настроя на соревнования. Ситуация очень необычная, и лично я думаю, что до соревнований еще далеко.

Сейчас я больше всего хочу увидеть родных и близких, устроить вечеринку, поехать на море, искупаться, почувствовать свободу, обняться. Для меня такой контакт очень важен, и наверное, придется искать какие-то новые решения и модели поведения.

Но я верю, что со временем все все равно станет как раньше. Не могу представить реальность, в которой я не смогу при встрече обнять кого-то из игроков, кого не видел несколько месяцев. Я верю, что все нормализуется, но до тех пор нам нужно быть ответственными и готовиться к тому, что будет непросто.

Нужно понимать, что экономика обрушится, особенно туризм. Важно быть к этому готовыми, иметь решения. Лично занимаюсь этим в своей академии».

«Он может 52 раза выиграть «Ролан Гаррос», но не разобраться с инстаграмом». Надаль и Федерер (с трудом) провели прямой эфир