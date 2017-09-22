Стаховский о суде по сбитому в Донецкой области Boeing: «Конечно, руководство России не понесет за это никакой ответственности»

Украинец Сергей Стаховский судебный процесс по делу о сбитом в Донецкой области Boeing 777. Нилерланды обвиняют трех граждан России и одного гражданина Украины в том, что они причастны к катастрофе, в которой погибли 298 человек.

«Там нечего судить, там уже и так все понятно.

Я помню этот момент только потому, что в 2014 году у меня было очень тяжелое эмоциональное состояние, внутренний конфликт, меня колбасило. Я не выходил из твиттера, фейсбука, постоянно за всем следил. И момент сбития самолета я помню четко. Помню, как все ресурсы ДНР начали писать, что сбили еще один самолет, сбили самолет с десантниками, тра-ля-ля-тополя. А потом это все удаляется, появляется, что это все сбили укры.

Но возьмем просто: ты умеешь играть в теннис? Если я тебе дам ракетку, ты пойдешь и обыграешь Федерера? Ты понимаешь, то такое «Бук»? Ты даже примерно не понимаешь. В Будапеште массаж мне делает бывший военный из Закарпатья, который раньше работал на ракетной установке, на ПВО. И он мне объясняет: «Чтобы «Бук» попал на 10 километрах в цель, нужна команда, которая минимум 10 раз из него стреляла».

Это военные, а не сепаратисты. А военных там нет, потому что они все уволенные задним числом.

Конечно, руководство страны не понесет за это никакой ответственности, потому что все военные, которые были на территории Украины, были задним число уволены, отчислены. А те люди, которых они официально обозначили как обвиняемых, вообще не покидали территорию России».

Стаховский об отношениях с женой после событий на Украине в 2014-м: «Трудно было, потому что рычаги пропаганды, которой пользуется Россия, очень влиятельные»