Светлана Кузнецова: «Люди сидят на диване и такие: «Эта сука Кузнецова задницей не пошевелила». Может, эта сука Кузнецова встала не с той ноги? Это нормально»

Двукратная чемпионка «Шлемов» Светлана Кузнецова рассказала, почему в детстве уехала тренироваться в Испанию.

«Мы выбирали, поехать в Штаты или Испанию, потому что остаться России было не вариант. Там не было условий, и люди слишком негативные. Я бы там ничего не добилась, потому что я очень чувствительная, и когда со мной общаются жестко, я закрываюсь. Сейчас уже нет, потому что я старше и увереннее в себе».

О том, что теннис – это больше, чем работа

«Только сейчас я понимаю, что никому ничем не обязана. Не могу сказать, что я играю только для себя, – я играю для поклонников, для своих родителей. Вчера вечером мой фитнес-тренер спросил меня, думала ли я когда-нибудь, что бы со мной было, если бы я не играла в теннис. И я поняла, что мне очень повезло, что у меня никогда в жизни не было такой мысли.

Теннис дал мне развитие, знания, личностный рост. В этом для меня главная ценность тенниса: не в титулах, не в деньгах, а в том, насколько хорошо я узнала себя, как я преодолеваю трудности, сколько сложных периодов я пережила и кем в результате стала. И речь не только о теннисе, а обо всем сразу: о личной жизни, о жизни в разъездах, о финансовой грамотности, о дружбе. Это все части одного лего. Лего обычного человека состоит из, не знаю, двух тысяч деталей. Может, одной. Лего теннисиста – мое – 50 тысяч.

А люди этого не понимают – те, которые, сидя на диване, переключают каналы и такие: «Эта сука Кузнецова задницей своей не пошевелила сегодня». Так, может, эта сука Кузнецова сегодня встала не с той ноги? Вообще-то это нормально. Посмотрите на Веру Звонареву – когда выходишь на матч против нее, никогда не знаешь, будет она сегодня играть или нет. Дни бывают разные. Это только Рафа может каждый день рвать задницу».

Из России уехала не только Шарапова, но и почти все топы. Тренироваться у нас тяжело, дорого и не с кем