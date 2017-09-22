Сафин о деньгах: «Смешно, когда взрослые дяди собирают фантики и думают, что могут их забрать с собой в другой мир»

Экс-первая ракетка мира и двукратный чемпион турниров «Большого шлема» Марат Сафин в интервью Sports.ru рассказал, чем сейчас занимается.

– У вас же нет работы, как у обычных людей.

– Нет, такой работы нет. Есть дела, которые я делаю, чтобы зарабатывать денежки. Но мне повезло, что сидеть каждый день в офисе мне не надо.

– А какое-то занятие, кроме созерцания мира, у вас вызывает энтузиазм?

– А что может вызывать больший энтузиазм, чем созерцание мира? Жизнь, которую я веду сейчас, меня устраивает. Посмотрим, что будет появляться дальше. Торопиться точно некуда. Заниматься чем-то просто ради денег желания нет. Не хочу менять свои драгоценные моменты жизни на фантики. Чтобы что? Купить новую квартиру? Машину?

– Деньги – это свобода.

– Ну не скажи: для кого-то свобода, для кого-то – тюрьма. Полно богатых людей ходят к психологу каждую неделю, а сколько у них проблем в семьях. У каждого свои отношения с деньгами: одним они помогают, другим сносят башню. Единой формулы нет. Кому-то 10 тысяч квадратов мало, и смешно, когда взрослые дяди собирают фантики и думают, что могут их забрать с собой в другой мир.

А свобода у меня и так есть.

Метафизический разговор с Сафиным: смерти нет, деньги – фантики, любовь – привидение. Но кошки – святое