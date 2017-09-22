Профессионального тенниса не будет минимум 5 недель. Турнир WTA в Боготе отменен

Женская теннисная ассоциация (WTA) сообщила об отмене турнира в Боготе из-за мер, которые правительство Колумбии приняло для борьбы с пандемией коронавируса (запрет на массовые мероприятия с количеством участников более 500, частичное закрытие границ). Соревнования должны были пройти 6 – 12 апреля.

Богота была последним профессиональным теннисным турниром, который был запланирован на ближайшие пять недель и не отменен – поскольку WTA не стала централизованно приостанавливать сезон, как это сделали ATP и ITF.

После его отмены профессионального тенниса не будет минимум пять недель – до 20 апреля.

Весь мужской теннис и почти весь женский отменили минимум на 6 недель. Игроки за это время могут разориться