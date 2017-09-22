Турнир в Майами официально отменен из-за коронавируса по решению мэра города

Комбинированный турнир ATP и WTA в Майами, который должен был стартовать через две недели, отменен из-за пандемии коронавируса по решению мэра города.

Miami Open стал вторым теннисным турниром такого высокого уровня («Мастерс» ATP, обязательный «Премьер» WTA), отмененным из-за COVID-19. На этой неделе не проходит аналогичный турнир в калифорнийском Индиан-Уэллс.

Ранее сегодня на неопределенный срок были отложены финал и плей-офф Кубка Федерации, намеченные на середину апреля.

Сегодня объявят об отмене всех турниров на ближайшие 10 недель (The Guardian)

Эпидемия впервые сорвала теннисный топ-турнир. Раньше матчи отменяли из-за ложных бомб и Великой депрессии