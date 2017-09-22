Матч Кубка Дэвиса в Японии пройдет без зрителей из-за эпидемии коронавируса

Матч квалификации Кубка Дэвиса Япония – Эквадор в следующие выходные пройдет в японском Мики без зрителей из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Встречи покажет японский телеканал Wowow. Болельщикам, уже купившим билеты на встречу, вернут деньги.

Япония наряду с Южной Кореей стала крупнейшим очагом заболеваний после Китая, сообщает «Медуза». Там заболели уже около тысячи человек, большая часть которых – пассажиры лайнера Diamond Princess, стоящего в порту Йокогамы. В Европе отменяют массовые мероприятия в Италии, первые заболевшие обнаружены в Австрии, Швейцарии и Хорватии.

Ожидается, что во встрече с Эквадором после травмы локтя на корт вернется Кеи Нисикори. Последний раз он играл на US Open.

Из-за коронавируса без зрителей пройдет главный матч итальянского сезона – «Юве» и «Интера»