Марсель (ATP). Медведев обыграл Синнера, Циципас, Шаповалов, Бублик, Поспишил вышли в 1/4 финала

Теги результаты ATP Open 13 Теннис

Во втором круге турнира в Марселе Даниил Медведев обыграл 18-летнего Янника Синнера.

Сетка турнира здесь.

Open 13

Марсель, Франция

17 – 23 февраля 2020

ATP World Tour 250

Призовой фонд – 769 670 евро

Крытые корты, хард

Второй круг

Даниил Медведев (Россия) Янник Синнер (Италия)
1:6|6:1|6:2
Дата проведения
20 февраля, 18.35
Онлайн матча

 

Стефанос Циципас (Греция) Микаэль Имер (Швеция)
6:1|6:3
Дата проведения
19 февраля, 21.15
Онлайн матча

 

Давид Гоффен (Бельгия) Егор Герасимов (Беларусь)
Дата проведения
20 февраля, 22.30
Онлайн матча

 

Денис Шаповалов (Канада) Марин Чилич (Хорватия)
6:4|4:6|6:2
Дата проведения
20 февраля, 16.00
Онлайн матча

 

Александр Бублик (Казахстан) Бенуа Пэр (Франция)
3:6|6:4|6:4
Дата проведения
19 февраля, 22.45
Онлайн матча

 

Пьер-Уг Эрбер (Франция) Феликс Оже-Альяссим (Канада)
Дата проведения
20 февраля, 21.00
Онлайн матча

 

Вашек Поспишил (Канада) Хуберт Хуркач (Польша)
6:3|6:4
Дата проведения
19 февраля, 14.00
Онлайн матча

 

Жиль Симон (Франция) Аляж Бедене (Словения)
7:6|6:4
Дата проведения
20 февраля, 14.00
Онлайн матча

 

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