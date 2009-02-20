Марсель (ATP). Медведев обыграл Синнера, Циципас, Шаповалов, Бублик, Поспишил вышли в 1/4 финала

Во втором круге турнира в Марселе Даниил Медведев обыграл 18-летнего Янника Синнера.
Сетка турнира здесь.
Open 13
Марсель, Франция
17 – 23 февраля 2020
ATP World Tour 250
Призовой фонд – 769 670 евро
Крытые корты, хард
Второй круг
- Дата проведения
- 20 февраля, 18.35
- Дата проведения
- 19 февраля, 21.15
- Дата проведения
- 20 февраля, 22.30
- Дата проведения
- 20 февраля, 16.00
- Дата проведения
- 19 февраля, 22.45
- Дата проведения
- 20 февраля, 21.00
- Дата проведения
- 19 февраля, 14.00
- Дата проведения
- 20 февраля, 14.00