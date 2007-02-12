Евгений Кафельников: «Медведев не повторит результаты прошлого лета и завершит сезон максимум в топ-15»

Теги ATP Евгений Кафельников Даррен Кейхилл Даниил Медведев Теннис

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников в твиттере спросил экспертов Даррена Кейхилла и Брэда Гилберта, какие игроки ATP закончат сезон в топ-10 рейтинга.

Кейхилл ответил, что десятка будет такой:

  1. Джокович;
  2. Надаль;
  3. Тим;
  4. Федерер;
  5. Зверев;
  6. Медведев;
  7. Рублев;
  8. Циципас;
  9. Вавринка;
  10. Раонич.

Кафельников на это возразил: «Медведев не повторит результаты прошлого лета. И я думаю, что на грунте он очков тоже не заработает. Поэтому максимум – топ-15 (надеюсь, что я ошибаюсь)».

Прошлым летом и осенью Медведев на харде вышел в финал на шести турнирах подряд, включая US Open.

Величие Джоковича строится на движении. Он лучший в скольжении на харде, которое изменило теннис

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