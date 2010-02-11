Японский бренд одежды представил на Нью-Йоркской неделе моды коллаборацию с Осакой

Японская марка Adeam, базирующаяся в Нью-Йорке, на местной неделе моды представила коллекцию осень/зима-2020, пять вещей из которой созданы совместно с экс-первой ракеткой мира Наоми Осакой.

Креативный директор Adeam 31-летняя Ханако Маэда, как и Осака, родилась в Японии, но большую часть жизни провела в США. Родными городами она считает и Токио, и Нью-Йорк.

Капсула, над которой Маэда и Осака работали вместе, состоит из трех платьев, юбки и топа. Двукратная чемпионка «Шлемов», присутствовавшая на показе, написала о нем:

«Раньше мы со старшей сестрой рисовали наряды, сидя на заднем сиденье машины, по пути на теннисные турниры. Трудно поверить, что теперь коллекцию, которую мы нарисовали, показали на неделе моды в Нью-Йорке. Спасибо всем❤️».