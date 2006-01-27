Кириос вышел на матч Australian Open в майке Кобе

26-я ракетка мира Ник Кириос на матч 1/8 финала Australian Open вышел в джерси «Лос-Анджелес Лейкерс» с номером Кобе Брайанта – 8.
41-летний Брайант и его дочь Джиджи сегодня в Лос-Анджелесе погибли в авиакатастрофе.
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