Кириос вышел на матч Australian Open в майке Кобе

26-я ракетка мира Ник Кириос на матч 1/8 финала Australian Open вышел в джерси «Лос-Анджелес Лейкерс» с номером Кобе Брайанта – 8.

41-летний Брайант и его дочь Джиджи сегодня в Лос-Анджелесе погибли в авиакатастрофе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Australian Open 2020 (@sportsru_tennis) 27 Янв 2020 в 12:26 PST

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