Сегодня 40-летие Марата Сафина

Сегодня 40 лет исполняется Марату Сафину – последнему чемпиону «Большого шлема» и первой ракетке мира из России.

Уроженец Москвы Сафин играл профессионально с 1997-го по 2009-й годы и завоевал 15 титулов уровня тура, включая два – «Большого шлема»: US Open-2000 и Australian Open-2005.

Сафин девять недель провел в звании первой ракетки мира и дважды выигрывал Кубок Дэвиса. В 2016-м стал первым теннисистом из России, введенным в Международный зал теннисной славы.

С 2011-го по 2017-м был депутатом Госдумы от «Единой России». На US Open-2019 дебютировал в качестве телекомментатора и произвел фурор, в этом месяце – в качестве капитана сборной России на ATP Cup. Сейчас работает на Australian Open, где на первой неделе разминал Роджера Федерера.

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