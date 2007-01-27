«Спасибо, что был таким скромным и не хвалился своим величием». Наоми Осака написала трибьют Кобе

Двукратная чемпионка «Шлемов» Наоми Осака написала трибьют Кобе Брайанту, вместе с дочерью погибшему в авиакатастрофе.

«Спасибо тебе за то, что был собой. За то, что вдохновил столько людей. Ты даже не представляешь, сколько сердец тронул.

Спасибо, что был таким скромным и не хвалился своим величием.

Спасибо, что заботился обо мне после моих тяжелых поражений. Что время от времени просто так писал мне «Ты норм?», потому знал, какой ###### бардак бывает в моей голове.

Спасибо, что за то короткое время, которое мне повезло знать тебя, столькому меня научил.

Спасибо, что ты был. Ты навсегда останешься моим старшим братом/наставником/вдохновением. Люблю тебя».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 大坂なおみ (@naomiosaka) 26 Янв 2020 в 9:41 PST

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