Медведев вновь станет 4-й ракеткой мира

, который обыграл аргентинца Диего Шварцмана (6:4, 4:6, 6:3) и вывел сборную России в полуфинал ATP Cup, с понедельника вновь станет 4-й ракеткой мира.

В итоге россиянин будет в топ-4 посева на Australian Open и не встретится с Рафаэлем Надалем, Новаком Джоковичем или Роджером Федерером раньше полуфинала.

Россия поборется за новый командный титул в теннисе. У турнира проблемный формат, нехватка Федерера и воздуха из-за пожаров

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