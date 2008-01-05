Джокович о возможном переносе Australian Open: «Если последствия пожаров повлияют на здоровье игроков, нужно будет рассмотреть такой вариант»

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Президент Совета игроков ATP Новак Джокович прокомментировал возможный перенос Australian Open из-за экологических последствий лесных пожаров, которые несколько месяцев бушуют в Австралии.

«Нужно рассматривать такой сценарий. Конечно, это самый, самый последний вариант. Но если речь пойдет о том, что условия повлияют на здоровье игроков, его нужно будет рассмотреть.

Моя команда говорила с [главой Tennis Australia] Крэйгом Тайли, и они, конечно, отслеживают ситуацию. Я думаю, что если динамика сохранится и качество воздуха повлияет на матчи в Сиднее (где до 12 января будут идти матчи ATP Cup), Tennis Australia придется создавать какие-то правила.

Конечно, организаторам сложно, потому что нужно соблюдать расписание, у Australian Open установлена дата начала, на этом многое завязано. Но риск для здоровья – это риск для здоровья.

Знаю, что в Китае очень сложные условия в плане качества воздуха. Но ситуация в Австралии другая – я никогда с таким не сталкивался.

Посмотрим. Я надеюсь, что задымление пройдет, но если ситуация не изменится, у нас скоро будет заседание Совета игроков, и мы, конечно, обсудим возможные меры».

Россия поборется за новый командный титул в теннисе. У турнира проблемный формат, нехватка Федерера и воздуха из-за пожаров

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