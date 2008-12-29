Маррей не сыграет на Australian Open и ATP Cup

Бывшая первая ракетка мира снялся с Australian Open и ATP Cup из-за травмы.

«Я так много работал, чтобы вновь играть на самом высоком уровне, и очень расстроен из-за того, что не смогу сыграть в Австралии в январе.

После последнего , когда я не был уверен, что вообще смогу когда-либо играть, я с нетерпением ожидал возвращения в Австралию, хотел показать все, на что способен. И из-за этого я расстроен еще больше.

К сожалению, недавно у меня возникли новые трудности, и для перестраховки с ними нужно разобраться, прежде чем вновь выходить на корт».

Трехкратный чемпион «Больших шлемов» получил травму паха на Кубке Дэвиса в Мадриде, где он сыграл лишь в одном матче. После Маррей рассказал, что во время игры почувствовал боли в области паха. Из-за травмы британцу также пришлось отменить тренировочный сбор в Майами.

Маррей показал возвращение в спорт с железным бедром: два года боли, слез и больничных коек