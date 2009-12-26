Мама Медведева: «Когда Дане было 6, кардиолог сказал, что нельзя профессионально заниматься спортом»

Ольга Медведева, мама Даниила Медведева, рассказала о трудностях, с которыми в детстве пришлось столкнуться будущему финалисту US Open.

«У Дани были проблемы со здоровьем. Когда ему было шесть, мы пошли на плановый осмотр к кардиологу. Тогда у меня не было никаких мыслей о его спортивной карьере. И врач говорит: «Вам нельзя профессионально заниматься спортом». – «Да мы и не собирались. Нельзя и нельзя».

По здоровью Даня не может пойти в армию. Мы этим вопросом занимались. Вспомнили все наши детские проблемы, все собрали воедино. В военкомате ему назначили какие-то страшные исследования. Отношение было такое, что, помню, Сергей всю ночь писал письмо военному прокурору. Наутро пошли в военкомат, показали письмо и сказали: «Если вы не сделаете то, что автоматически по всем правилам вытекает из этих диагнозов, то это письмо окажется во всех инстанциях сразу». Сделали. Потому что письмо было составлено очень грамотно».

Также мама пятой ракетки мира вспомнила его реакцию на первые поражения.

«Как он кричал, вопил! Когда входил в состояние азарта, ему было все равно, что на него зрители смотрят, судьи... На детских турнирах даже были такие моменты. В Новогорске здание небольшое. Даня проигрывал – и родители других ребят входили в раздевалку, хватали свои вещи и убегали оттуда. Потому что сын орал на всю раздевалку, никого не стесняясь. И от него в эти моменты старались держаться подальше».

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