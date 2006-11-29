Жерар Пике о Кубке Дэвиса: «Больше Федерера приглашать не будем»

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Организатор Кубка Дэвиса защитник «Барселоны» Жерар Пике заявил, что отказался от попыток пригласить третью ракетку мира Роджера Федерера участвовать в турнире. В этом году организаторы предлагали wild card сборной Швейцарии, не отобравшейся в финальную часть, но 20-кратный обладатель «Шлемов» отказался приезжать в Мадрид.

«Я бы хотел, чтобы все играли, но со временем понял, что дело не в том, нравится ли вам соревнование или нет, а в личных интересах. Он организует еще один турнир – Кубок Лэйвера, который проходит в сентябре, и видит в Кубке Дэвиса конкурента. А это не так. Кубок Лэйвера – выставочный турнир с трехлетней историей, прекрасно организованный, но в сравнении с другим, который зародился в 1900-м, с его 119-летней историей... В общем это совершенно разные вещи. С Федерером приятно беседовать, но больше мы его специально приглашать не будем».

Также Пике рассказал о возможных совместных планах его инвестиционной группы Kosmos, ITF и ATP организовать единый командный турнир.

«Они хотят двухнедельный супертурнир, и мы полностью за это, потому что тогда мы бы расслабились и поставили в сетку 24 команды вместо 18. Но для этого нужно достичь соглашения с ATP провести такой турнир в сентябре или октябре после US Open. Новак и Рафа согласились с этим, сказав, что в этом случае подойдут к турниру в лучшей форме. В течение года мы пытались говорить с ATP, но в этот момент Крис Кермод [глава ATP] уже покидал свое кресло, и договориться было нелегко. С новым президентом ATP [итальянцем Андреа Гауденци] мы убеждены, что сможем заключить соглашение в ближайшие месяцы. Идеально было бы провести такой турнир в 2021 году, это наиболее реалистичная дата».

Также защитник «Барселоны» ответил на вопрос, не завидуют ли футболисты теннисистам из-за того, что организаторы теннисных турниров часто учитывают интересы игроков.

«Очень завидую! (Улыбается). Хотел бы я, чтобы игроки имели такую власть при выборе расписания, турниров. У теннисистов есть свое мнение по каждому вопросу. А в футболе интересы игроков всегда стоят на последнем месте в федерациях, клубах, лигах...

Есть вещи, которые нужно поменять. Игровой календарь очень перегружен, мы мало отдыхаем, увеличиваются риски получить травму. Это понятно, в футболе вертится много денег, и все хотят делать бизнес, но мы даже не можем пожаловаться».

Новый Кубок Дэвиса от Жерара Пике – безобразие. Матчи идут до 4 утра, трибуны – полупустые, организация – около ноля

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