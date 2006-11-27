Зверев в 22 года стал 21-м теннисистом в истории, выигравшим больше 20 млн долларов

Седьмая ракетка мира 22-летний немец в сезоне-2019 заработал 4,28 миллиона долларов призовых. За счет этого он довел общие карьерные призовые до 20 028 563 долларов.

Зверев – 21-й игрок в истории мужского тенниса, преодолевший рубеж в 20 миллионов долларов призовых. Он уже выиграл больше, чем, например, чемпионы «Больших шлемов» Густаво Куэртен, , Горан Иванишевич и Майкл Чанг.

Лидер по призовым в мужском теннисе – . Он выиграл 139 миллионов долларов.

В женском теннисе никто не зарабатывал больше , на счету которой 92,5 миллиона долларов призовых.

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