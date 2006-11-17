Шамиль Тарпищев: «После того, как Медведев снялся, победа в Кубке Дэвиса стала несбыточной мечтой»

Капитан сборной России в Кубке Дэвиса Шамиль Тарпищев прокомментировал то, что первая ракетка страны Даниил Медведев отказался от участия в турнире.

«У нас тяжелая группа, но при наличии трех человек можно было претендовать даже на титул, имея вариации в составе, которые бы нам создавал Медведев. В данном случае это уже несбыточная мечта! Впрочем, понять Даниила тоже можно. Столько матчей он провел в этом году, столько сильных турниров подряд сыграл.

Достаточно долго разговаривал с Даниилом, он сказал: «Я пустой». В таком состоянии, маловероятно, что он принесет пользу команде.

Претензии Даниилу предъявить просто невозможно. Нельзя сказать, что он не хотел играть. Состояние его можно понять, особенно после матча с Надалем (уступил, имея матчбол при счете 5:1 в решающем сете – Sports.ru). Конечно, мы хотели, чтобы он хотя бы приехал и был в команде. Но не давили с обязательным приездом».

Кубок Дэвиса пройдет в новом формате с 18 по 24 ноября в Мадриде. За трофей будут бороться 18 команд. Турнир начнется с группового этапа, где Россия сыграет с прошлогодними обладателями Кубка Дэвиса – хорватами, а также с испанцами. Первый матч наши теннисисты проведут 18 ноября против команды Хорватии, а 19-го сыграют с Испанией.

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