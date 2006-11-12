Даниил Медведев о сборной России на ЧМ-2018: «ЗМС дается за крутые заслуги. Футболисты заслужили»

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев в интервью телеканалу «Евроспорт» прокомментировал присвоение званий заслуженных мастеров спорта игрокам сборной России по футболу после домашнего чемпионата мира 2018 года.

«Считаю, футболисты полностью заслужили это звание потрясающей игрой на ЧМ-2018 и выходом в четвертьфинал. Они заставили всю страну мечтать, болеть. Я в тот момент был на «Уимблдоне», и мы с командой смотрели матч с Испанией.

Я сам недавно получил ЗМС. Не мне судить, заслуженно или нет. Вот у нас в теннисе как установить четкий критерий, если нет чемпионата мира? Мне дали заслуженного за выход в финал US Open, хотя я не уверен, что именно за это. В моем понимании ЗМС дается за крутые заслуги», – сказал Медведев.

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