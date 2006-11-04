Рейтинг ATP. Надаль – первая ракетка мира, Монфис вернулся в топ-10, Шаповалов вошел в топ-15, Хачанов оттуда выпал

По итогам прошедшей недели Рафаэль Надаль обошел Новака Джоковича и восьмой раз в карьере стал первой ракеткой мира. Стефанос Циципас обошел Александра Зверева и стал шестым.
Карен Хачанов не защитил титул в Париже и выпал из топ-15, а Гаэль Монфис за счет выхода в четвертьфинал вернулся в десятку лучших.
Финалист «Мастерса» Денис Шаповалов дебютировал в топ-15, а Григор Димитров, проигравший в полуфинале, вошел в топ-20.
Emirates ATP Rankings
Положение на 4 ноября 2019
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (2)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|9585
|2 (1)
|Новак Джокович (Сербия)
|8945
|3 (3)
|Роджер Федерер (Швейцария)
|6190
|4 (4)
|Даниил Медведев (Россия)
|5705
|5 (5)
|Доминик Тим (Австрия)
|5025
|6 (7)
|Стефанос Циципас (Греция)
|4000
|7 (6)
|Александр Зверев (Германия)
|2945
|8 (9)
|Маттео Берреттини (Италия)
|2670
|9 (10)
|Роберто Баутиста-Агут (Испания)
|2540
|10 (13)
|Гаэль Монфис (Франция)
|2530
|15 (28)
|Денис Шаповалов (Канада)
|2050
|17 (8)
|Карен Хачанов (Россия)
|1840
|20 (27)
|Григор Димитров (Болгария)
|1747
|23 (22)
|Андрей Рублев (Россия)
|1584
|29 (35)
|Жо-Вильфред Тсонга (Франция)
|1410
|39 (24)
|Марин Чилич (Хорватия)
|1165