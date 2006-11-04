Рейтинг ATP. Надаль – первая ракетка мира, Монфис вернулся в топ-10, Шаповалов вошел в топ-15, Хачанов оттуда выпал

По итогам прошедшей недели Рафаэль Надаль обошел Новака Джоковича и восьмой раз в карьере стал первой ракеткой мира. Стефанос Циципас обошел Александра Зверева и стал шестым.

Карен Хачанов не защитил титул в Париже и выпал из топ-15, а Гаэль Монфис за счет выхода в четвертьфинал вернулся в десятку лучших.

Финалист «Мастерса» Денис Шаповалов дебютировал в топ-15, а Григор Димитров, проигравший в полуфинале, вошел в топ-20.

Emirates ATP Rankings

Положение на 4 ноября 2019