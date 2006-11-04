Рейтинг ATP. Надаль – первая ракетка мира, Монфис вернулся в топ-10, Шаповалов вошел в топ-15, Хачанов оттуда выпал

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По итогам прошедшей недели Рафаэль Надаль обошел Новака Джоковича и восьмой раз в карьере стал первой ракеткой мира. Стефанос Циципас обошел Александра Зверева и стал шестым.

Карен Хачанов не защитил титул в Париже и выпал из топ-15, а Гаэль Монфис за счет выхода в четвертьфинал вернулся в десятку лучших.

Финалист «Мастерса» Денис Шаповалов дебютировал в топ-15, а Григор Димитров, проигравший в полуфинале, вошел в топ-20.

Emirates ATP Rankings

Положение на 4 ноября 2019

Место Теннисист (страна) Очки
1 (2) Рафаэль Надаль (Испания) 9585
2 (1) Новак Джокович (Сербия) 8945
3 (3) Роджер Федерер (Швейцария) 6190
4 (4) Даниил Медведев (Россия) 5705
5 (5) Доминик Тим (Австрия) 5025
6 (7) Стефанос Циципас (Греция) 4000
7 (6) Александр Зверев (Германия) 2945
8 (9) Маттео Берреттини (Италия) 2670
9 (10) Роберто Баутиста-Агут (Испания) 2540
10 (13) Гаэль Монфис (Франция) 2530
15 (28) Денис Шаповалов (Канада) 2050
17 (8) Карен Хачанов (Россия) 1840
20 (27) Григор Димитров (Болгария) 1747
23 (22) Андрей Рублев (Россия) 1584
29 (35) Жо-Вильфред Тсонга (Франция) 1410
39 (24) Марин Чилич (Хорватия) 1165

 

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