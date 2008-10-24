Медведев о гневе: «Это всегда очень удивляло: как такой хороший мальчик мог творить на корте такие вещи?»

Чемпион «Мастерсов» в Цинциннати и Шанхае Даниил Медведев в интервью Sports.ru рассказал о вспышках гнева, которые у него случаются во время матчей.

«Я очень спокойный и рассудительный в жизни, но все меняется, когда я играю в игры, и неважно: PlayStation или теннис. Сами знаете, как я себя иногда веду на матчах; почему-то в момент выброса адреналина у меня случаются вспышки гнева. Я работаю над тем, чтобы их не было. Это всегда очень удивляло и меня самого, и людей вокруг меня: как такой хороший мальчик мог творить на корте такие вещи?»

«Я свои цели не озвучиваю, чтобы потом не выглядеть глупо». Медведев – о взрослении, жене и вспышках гнева