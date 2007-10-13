Даниил Медведев: «Не знаю, что еще мне сейчас нужно. Нужно выиграть 21 «Большой шлем», чтобы обойти Роджера»

Чемпион «Мастерса» в Шанхае Даниил Медведев ответил на вопрос, думает ли он о том, что может стать первой ракеткой мира.

«Моя первая цель – выигрывать каждый матч. Так я смогу стать №1 – если выигрывать много матчей подряд, как я сейчас сделал. Если честно, когда я услышал этот вопрос, то подумал, что мне нужно защищать не очень много очков где-то до Америки в следующем году. Я постараюсь показывать такие же отличные результаты, и если что-то такое произойдет, это будет огромным бонусом.

На этой неделе я выглядел неуязвимым, потому что я победитель. Я не люблю говорить о будущем, потому что никогда не знаешь, что оно готовит. На этой неделе, да, я, наверное, был неуязвимым, но я не уверен, что так будет дальше. И даже на этой неделе были матчи, в которых я мог проиграть сет, а дальше неизвестно, как бы все пошло. Но я в итоге стал чемпионом, и я очень доволен.

В США в моей игре что-то сложилось. Я не знаю почему. Думаю, дело просто в упорной работе. Я начал еще лучше понимать свою игру, свою подачу, удары с лета. Я лучше понимаю, что нужно делать, когда. В ключевые моменты я знаю. что делать, куда играть. Знаю, нужно ли вращение, подрезка, укоротка, все такое.

Я не думаю, что последние результаты меня изменили в человеческом плане. Как игрок я начал понимать себя лучше. Как человек я начал меняться год назад или по ходу этого сезона. Но я не думаю, что 11 недель назад произошла какая-то кардинальная перемена, которая поменяла мою игру.

Я не знаю, что еще мне сейчас нужно. Нужно выиграть 21 «Большой шлем», чтобы обойти Роджера».

Медведев взял второй «Мастерс» подряд. Сейчас он лучший теннисист мира