В Испании завершилось расследование договорных матчей в мужском теннисе. За год на них заработали 3,6 млн евро

В Испании завершилось расследование организации договорных матчей в мужском туре. Дело передано в суд.

В его рамках, напомним, в прошлом году арестовали теннисиста Марка Форнелл-Местреса, а в этом, согласно информации, полученной от него, среди игроков, замешанных в преступной деятельности, оказался чемпион парных «Шлемов», Олимпиады и итогового турнира ATP Марк Лопес.

Расследование установило, что:

• в преступной деятельности были замешаны 25 человек, включая игроков;

• проигрыш подачи стоил 1 000 евро, матча – 5 000;

• договаривались также о двойных ошибках и моментах матча, когда их нужно было допустить;

• для открытия аккаунтов у букмекеров использовались фальшивые удостоверения личности;

• годовая прибыль группировки превысила 3 600 000 евро;

• группировка организовала 73 договорных матча (в основном на турнирах в Испании, а также во Франции, Турции, Голландии, Германии, Марокко, Тунисе, Украине и Португалии);

• Форнелл-Местрес сотрудничал с другими преступными группировками, включая армянскую мафию. Деньги, заработанные ею совместно с Форнелл-Местресом, частично шли в Россию и Украину.