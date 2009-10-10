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Шанхай (ATP). Федерер играет с Гоффеном, Циципас, Джокович, Медведев, Берретини вышли в 1/4 финала, Хачанов выбыл

Теги результаты ATP Shanghai Rolex Masters Теннис

В третьем круге «Мастерса» в Шанхае Даниил Медведев обыграл Вашека Поспишила, Фабио Фоньини – Карена Хачанова, а Новак Джокович – Джона Изнера. Третья ракетка мира Роджер Федерер встретится с Давидом Гоффеном, а Андрей Рублев – с Александром Зверевым.

Начало матчей – в 7:30 по Москве. Сетка турнира здесь.

Rolex Shanghai Masters

Шанхай, Китай

6 – 13 октября 2019

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 7 473 620 доллара

Открытые корты, хард

1/8 финала

Даниил Медведев (Россия) Вашек Поспишил (Канада)
7:6|7:5
Дата проведения
10 октября, 07.52
Онлайн матча

 

Фабио Фоньини (Италия) Карен Хачанов (Россия)
6:3|7:5
Дата проведения
10 октября, 07.52
Онлайн матча

 

Александр Зверев (Германия) Андрей Рублев (Россия)
Дата проведения
10 октября, 15.00
Онлайн матча

 

Давид Гоффен (Бельгия) Роджер Федерер (Швейцария)
6:5
Дата проведения
10 октября, 13.42
Онлайн матча

 

Новак Джокович (Сербия) Джон Изнер (США)
7:5|6:3
Дата проведения
10 октября, 10.12
Онлайн матча

 

Маттео Берреттини (Италия) Роберто Баутиста-Агут (Испания)
7:6|6:4
Дата проведения
10 октября, 09.54
Онлайн матча

 

Стефанос Циципас (Греция) Хуберт Хуркач (Польша)
7:5|3:6|7:6
Дата проведения
10 октября, 12.14
Онлайн матча

 

Николоз Басилашвили (Грузия) Доминик Тим (Австрия)
Дата проведения
10 октября, 14.40
Онлайн матча

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