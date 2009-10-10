Шанхай (ATP). Федерер играет с Гоффеном, Циципас, Джокович, Медведев, Берретини вышли в 1/4 финала, Хачанов выбыл

В третьем круге «Мастерса» в Шанхае Даниил Медведев обыграл Вашека Поспишила, Фабио Фоньини – Карена Хачанова, а Новак Джокович – Джона Изнера. Третья ракетка мира Роджер Федерер встретится с Давидом Гоффеном, а Андрей Рублев – с Александром Зверевым.
Начало матчей – в 7:30 по Москве. Сетка турнира здесь.
Rolex Shanghai Masters
Шанхай, Китай
6 – 13 октября 2019
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 7 473 620 доллара
Открытые корты, хард
1/8 финала
- Дата проведения
- 10 октября, 07.52
- Дата проведения
- 10 октября, 07.52
- Дата проведения
- 10 октября, 15.00
- Дата проведения
- 10 октября, 13.42
- Дата проведения
- 10 октября, 10.12
- Дата проведения
- 10 октября, 09.54
- Дата проведения
- 10 октября, 12.14
- Дата проведения
- 10 октября, 14.40