Японские комики пошутили, что Осаке нужен отбеливатель. В извинениях они не назвали ее по имени

Японские комики Аи Мураками и Аико Кану (известные как A Masso) и их представители извинились за слова о том, что первой ракетке Японии Наоми Осаке, в выходные выигравшей турнир WTA в Осаке, «нужен отбеливатель».

Во время воскресного выступления в Токио A Masso обсуждали аптечный ассортимент, и Кану в ответ на вопрос Мураками «А что нужно Наоми Осаке?» сказала: «Отбеливатель, потому что она слишком загорелая».

Менеджмент дуэта Watanabe Entertainment опубликовал заявление на своем сайте 24 сентября:

«Что касается замечания об определенном человеке, противоречащего принципам многообразия, мы приносим извинения всем, кому оно доставило дискомфорт, а также всем, кого оно могло коснуться и быть неприятно непосредственно».

Компания заявила, что проведет воспитательную работу среди своих клиентов.

Кану и Мураками принесли личные извинения, так же не назвав имени двукратной чемпионки «Шлемов»:

• «Это было низко, и нельзя над этим смеяться. Я приношу извинения как живой человек, который выступает перед публикой»;

• «Я неправильно все поняла и оценила, и мои слова многим причинили боль. Никогда не думала, что такое возможно, но это произошло».

Извинения принесла и музыкальная группа, в рамках концерта которой выступили A Masso.

21-летняя Осака, напомним, дочь японки и гаитянина и, вероятно, в ближайшей перспективе – самая высокооплачиваемая спортсменка мира.

Ранее в этом году один из ее спонсоров Nissin отозвал рекламную кампанию, в которой Осака была представлена слишком светлокожей.

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