Рублев заменит Андерсона в сетке парижского «Мастерса», но не сыграет в Чжухае

Третья ракетка России Андрей Рублев сыграет в основной сетке «Мастерса» в Париже, который пройдет с 28 октября по 3 ноября. Он заменил Кевина Андерсона, досрочно завершившего сезон из-за травмы колена. Список запасных теперь возглавляет немецкий №2 .

При этом Рублев, а также Томаш Бердых на следующей неделе пропустят новый турнир 250 в Чжухае. Вместо них в Zhuhai Championships примут участие Теннис Сандгрен и Ричардас Беранкис.

Андерсон перенес операцию на колене

Париж – лучшее место для русского тенниса. И до Хачанова там побеждали все наши топы