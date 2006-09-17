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Рублев заменит Андерсона в сетке парижского «Мастерса», но не сыграет в Чжухае

Теги Томаш Бердых ATP Кевин Андерсон Ричардас Беранкис Rolex Paris Masters Ян-Леннард Штруфф Андрей Рублев Теннис Сандгрен Теннис

Третья ракетка России Андрей Рублев сыграет в основной сетке «Мастерса» в Париже, который пройдет с 28 октября по 3 ноября. Он заменил Кевина Андерсона, досрочно завершившего сезон из-за травмы колена. Список запасных теперь возглавляет немецкий №2 Ян-Леннард Штруфф.

При этом Рублев, а также Томаш Бердых на следующей неделе пропустят новый турнир ATP 250 в Чжухае. Вместо них в Zhuhai Championships примут участие Теннис Сандгрен и Ричардас Беранкис.

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