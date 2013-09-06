Азаренко впервые с 2011-го вышла в финал парного «Шлема»

и Эшли Барти в полуфинале US Open разгромили Викторию Кужмову и Александру Саснович – 6:0, 6:1.

Азаренко вышла в финал парного «Большого шлема» в четвертый раз в карьере и впервые с Australian Open-2011. Предыдущие три финала белоруска проиграла (в паре с Шахар Пеер, Еленой Весниной и Марией Кириленко).

Для Барти это будет шестой финал парного ТБШ. У нее в решающий матчах четыре поражения, но в прошлом году они с Коко Вандевей выиграли .

За титул Азаренко и Барти сыграют либо с Ариной Соболенко и Элизой Мертенс, либо с Ваней Кинг и Кэролайн Доулхайд.

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