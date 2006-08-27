Рублев победил третьего игрока топ-10 за два месяца

43-я ракетка мира Андрей Рублев в первом круге обыграл восьмую ракетку мира Стефаноса Циципаса со счетом 6:4, 6:7, 7:6, 7:5. Матч продолжался 3 часа 58 минут.

Это четвертая победа 21-летнего россиянина над игроками топ-10 в карьере и третья в этом году. Он обыграл №4 Доминика Тима в июле в Гамбурге и №3 Роджера Федерера в начале августа на «Мастерсе» в Цинциннати.

US Open – самый успешный шлем для Рублева: в 2017-м он дошел здесь до четвертьфинала, обыграв на пути девятую ракетку мира Григора Димитрова.

Рублев уничтожил Федерера в Цинциннати: был быстрее, агрессивнее и точнее. Лучшая победа в карьере!

Видео, фото, новости, мемы, расписание и результаты US Open – все это в нашем теннисном инстаграме, подписывайтесь!