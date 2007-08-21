Роджер Федерер: «После тенниса хотел бы научиться лучше играть на пианино или освоить новый инструмент»

Третья ракетка мира Роджер Федерер в преддверии US Open ответил на вопросы болельщиков в Нью-Йорке.
– Какая песня описывает вашу жизнь?
– What a Wonderful World («Как прекрасен мир») в исполнении Луи Армстронга. У меня, действительно, хорошая жизнь: четверо прекрасных детей, замечательная жена и теннис – то, чем я всегда хотел заниматься. Мне не на что жаловаться.
– Назовите три главных ключа к вашему успеху.
– Упорство, талант и усердный труд.
– Что бы вы хотели, чтобы ваши дети вынесли из вашей карьеры?
– Я хочу, чтобы они стали хорошими гражданами и людьми, чтобы уважали других людей, были благодарны.
Было бы хорошо, если бы они видели меня как бойца, который не сдается в сложных условиях. Но больше всего я хочу, чтобы они уважительно относились к другим. Это важнее, чем успех.
– О чем вы думаете после матчей?
– Для меня главное, чтобы не осталось сожалений. В молодости слишком много сожалел, это сильно мне мешало.
– Какой совет начинающим теннисистам вы бы дали?
– Советую им слушать родителей и тренера. Сам в молодости грешил нежеланием следовать советам старших.
Они хотят, чтобы вы добились большего, и помогают в этом. И даже если вы проигрываете, у вас еще будут шансы, если вы слушаете старших и стараетесь.
– Какую пьесу вы больше всего любите играть на пианино?
– Я не настолько хорош, чтобы сыграть целую пьесу. Но после завершения карьеры хотел бы научиться лучше играть на пианино или даже освоить новый инструмент.
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