Роджер Федерер: «После тенниса хотел бы научиться лучше играть на пианино или освоить новый инструмент»

Третья ракетка мира в преддверии US Open ответил на вопросы болельщиков в Нью-Йорке.

– Какая песня описывает вашу жизнь?

– What a Wonderful World («Как прекрасен мир») в исполнении Луи Армстронга. У меня, действительно, хорошая жизнь: четверо прекрасных детей, замечательная жена и теннис – то, чем я всегда хотел заниматься. Мне не на что жаловаться.

– Назовите три главных ключа к вашему успеху.

– Упорство, талант и усердный труд.

– Что бы вы хотели, чтобы ваши дети вынесли из вашей карьеры?

– Я хочу, чтобы они стали хорошими гражданами и людьми, чтобы уважали других людей, были благодарны.

Было бы хорошо, если бы они видели меня как бойца, который не сдается в сложных условиях. Но больше всего я хочу, чтобы они уважительно относились к другим. Это важнее, чем успех.

– О чем вы думаете после матчей?

– Для меня главное, чтобы не осталось сожалений. В молодости слишком много сожалел, это сильно мне мешало.

– Какой совет начинающим теннисистам вы бы дали?

– Советую им слушать родителей и тренера. Сам в молодости грешил нежеланием следовать советам старших.

Они хотят, чтобы вы добились большего, и помогают в этом. И даже если вы проигрываете, у вас еще будут шансы, если вы слушаете старших и стараетесь.

– Какую пьесу вы больше всего любите играть на пианино?

– Я не настолько хорош, чтобы сыграть целую пьесу. Но после завершения карьеры хотел бы научиться лучше играть на пианино или даже освоить новый инструмент.

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