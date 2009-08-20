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Робин Содерлинг: «В Швеции сейчас убийства, грабежи, изнасилования и перестрелки каждые два дня»

Теги Робин Содерлинг происшествия Теннис

Двукратный финалист «Ролан Гаррос» швед Робин Содерлинг высказался о социальных проблемах своей страны.

«В Швеции сейчас убийства, грабежи, изнасилования и перестрелки каждые два дня. Если это не прекратится как можно скорее, то мы, к сожалению, увидим «закрытые общества» как в наших городах, так и за рубежом», – написал Содерлинг в твиттере.

В этом месяце в Швеции произошел ряд происшествий. В частности, 7 августа около мэрии города Ландскрона прогремел взрыв, а спустя неделю в Эстерсунде был арестован мужчина, подозреваемый в планировании теракта.

Странно, но «Ролан Гаррос» не всегда берет Надаль. В 2009-м его выбил наглый швед, а титул взял плачущий Федерер

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