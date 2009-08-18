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Медведев – седьмой игрок, в последние 10 лет дважды за сезон обыгравший Джоковича

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович Энди Маррей Фернандо Вердаско ATP Роберто Баутиста-Агут Western & Southern Open Ник Кириос Даниил Медведев Теннис

Россиянин Даниил Медведев обыграл Новака Джоковича в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати. Медведев победил серба второй раз в этом году (первый был на «Мастерсе» в Монте-Карло).

За последние 10 лет было всего семь теннисистов, которые обыгрывали Джоковича дважды за сезон.

• Медведев (2019);

• Роберто Баутиста-Агут (2019);

Ник Кириос (2017);

• Энди Маррей (2012, 2016);

Роджер Федерер (2010, 2012, 2014, 2015);

• Рафаэль Надаль (2010, 2012, 2013);

• Фернандо Вердаско (2010).

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