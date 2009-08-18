Медведев – седьмой игрок, в последние 10 лет дважды за сезон обыгравший Джоковича

Россиянин Даниил Медведев обыграл в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати. Медведев победил серба второй раз в этом году (первый был на «Мастерсе» в Монте-Карло).

За последние 10 лет было всего семь теннисистов, которые обыгрывали Джоковича дважды за сезон.

• Медведев (2019);

• Роберто Баутиста-Агут (2019);

• (2017);

• Энди Маррей (2012, 2016);

• (2010, 2012, 2014, 2015);

• Рафаэль Надаль (2010, 2012, 2013);

• Фернандо Вердаско (2010).

Что творит Медведев! Полтора сета проигрывал Джоковичу, а потом перевернул свой теннис и вынес №1

Джокович хочет переписать рекорды тенниса. Многие возможно уже в ближайшие год-два