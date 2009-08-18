Медведев – седьмой игрок, в последние 10 лет дважды за сезон обыгравший Джоковича

Россиянин Даниил Медведев обыграл Новака Джоковича в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати. Медведев победил серба второй раз в этом году (первый был на «Мастерсе» в Монте-Карло).
За последние 10 лет было всего семь теннисистов, которые обыгрывали Джоковича дважды за сезон.
• Медведев (2019);
• Роберто Баутиста-Агут (2019);
• Ник Кириос (2017);
• Энди Маррей (2012, 2016);
• Роджер Федерер (2010, 2012, 2014, 2015);
• Рафаэль Надаль (2010, 2012, 2013);
• Фернандо Вердаско (2010).
Что творит Медведев! Полтора сета проигрывал Джоковичу, а потом перевернул свой теннис и вынес №1
Джокович хочет переписать рекорды тенниса. Многие возможно уже в ближайшие год-два