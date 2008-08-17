Реклама 18+
Реклама 18+

Осака о травме колена: «В прошлом году я выиграла US Open, в этом – попытаюсь на нем просто выступить»

Теги US Open WTA Western & Southern Open Наоми Осака Теннис

Первая ракетка мира Наоми Осака прокомментировала травму левого колена, из-за которой снялась с четвертьфинала турнира в Цинциннати против Софии Кенин.

«У меня очень высокий болевой порог, поэтому я обычно играю, даже когда не стоит.

Я не знаю, что сейчас происходит с ногой. Я спросила физио, безопасно ли продолжать матч, потому что я ненавижу сниматься. И мы так здорово играли. Просто сняться – нечестно по отношению к сопернице.

Поэтому я продолжила играть. Я хотела закончить сет, но в итоге почувствовала, что это небезопасно.

Это паршиво, особенно потому что я не хотел травмироваться так близко к US Open. Теперь я немного переживаю. В прошлом году я выиграла US Open, в этом году я попытаюсь на нем просто выступить. Сейчас я даже не думаю о победе.

Мне кажется, существует небольшая вероятность, что я не смогу выступать, и это меня беспокоит. Но, наверное, в итоге я сыграю, даже если врач скажет, что нельзя».

Осака безумно много зарабатывает: за год прибавила 20 млн, к Олимпиаде станет самой богатой спортсменкой

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться