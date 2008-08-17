Осака о травме колена: «В прошлом году я выиграла US Open, в этом – попытаюсь на нем просто выступить»

Первая ракетка мира прокомментировала травму левого колена, из-за которой снялась с четвертьфинала турнира в Цинциннати против Софии Кенин.

«У меня очень высокий болевой порог, поэтому я обычно играю, даже когда не стоит.

Я не знаю, что сейчас происходит с ногой. Я спросила физио, безопасно ли продолжать матч, потому что я ненавижу сниматься. И мы так здорово играли. Просто сняться – нечестно по отношению к сопернице.

Поэтому я продолжила играть. Я хотела закончить сет, но в итоге почувствовала, что это небезопасно.

Это паршиво, особенно потому что я не хотел травмироваться так близко к . Теперь я немного переживаю. В прошлом году я выиграла US Open, в этом году я попытаюсь на нем просто выступить. Сейчас я даже не думаю о победе.

Мне кажется, существует небольшая вероятность, что я не смогу выступать, и это меня беспокоит. Но, наверное, в итоге я сыграю, даже если врач скажет, что нельзя».

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