Полуфиналист «Уимблдона» Баутиста-Агут: «Уже должен был быть на своем мальчишнике на Ибице»

Чемпион девяти турниров ATP Роберто Баутиста-Агут поделился впечатлениями от выхода в дебютный полуфинал на турнирах «Большого шлема». В среду 31-летний испанец обыграл дебютанта стадии Гидо Пелью 7:5, 6:4, 3:6, 6:3.

– Ощущения отличные. Турнир получился отличный. Я отлично играл уже на первой неделе, а сегодня был очень сложный матч. Пелья сильный соперник, он одержал на этом турнире хорошие победы. Но при этом для нас обоих это был хороший шанс впервые выйти в полуфинал, так что в матче было много эмоций. Сейчас я очень рад.

– Я правильно понимаю, что вы завтра должны были лететь на свой мальчишник? Вечеринку для друзей?

– Вечеринку? Какую вечеринку?

– Вы женитесь, верно? Ваш мальчишник был запланирован на эту неделю – верно?

– А (смеется)! Да, я должен был уже быть на Ибице (смех). У нас все уже организовано, и шесть моих друзей уже там. Ну а я больше рад еще побыть тут (улыбается).

– А они что будут делать? Прилетят сюда?

– Думаю, да. К пятнице.

– У вас в ближайшие недели свадьба?

– Нет, в ноябре. Если все будет хорошо (улыбается)!

– В вашей жизни прошлый год был очень тяжелый (потерял маму – Sports.ru). Каким образом это позволило вам добиться таких результатов теперь?

– Я хорошо играл [на траве] уже в прошлом году, но, к сожалению, получил травму в полуфинале Галле. Было очень обидно смотреть «Уимблдон» из дома, так что в этом году я был очень мотивирован выступить тут хорошо. Мне удалось.

– Как вы оцениваете достижения Федерера, Надаля и Джоковича, которые не позволяют игрокам вроде вас совершить по-настоящему большой прорыв, и что для вас значит оказаться рядом с ними [в полуфинале «Шлема»]?

– Это приятно. Они великие теннисисты и спортсмены, и вместе с ними пробиться в число сильнейших на этом турнире очень приятно.

– Чем вам нравится трава? Потому что к сетке вы все равно ходите сравнительно редко.

– У меня очень плоские удары, и мне нравится подходить к мячу рано. Плюс, за годы, что я тут выступаю, у меня накопился опыт и знания о том, как нужно двигаться на траве. При этом я могу разыгрывать с задней линии и использовать свои сильные стороны.

– Для испанца у вас очень необычная игра, как вы сами сказали, – плоские удары. Как так вышло?

– В клубе, где я начинал тренироваться, был только грунт, да. Ни харда, ни травы. Но я с детства играл очень тяжелой ракеткой, поэтому мои удары получились плоскими.

В полуфинале Баутиста-Агут сыграет с Новаком Джоковичем, которому по личным встречам уступает 3-7, но ведет 2-0 в этом сезоне.