Шарапова поддержала ЛГБТ-сообщество

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в инстаграме выложила фото в футболке с поддержкой ЛГБТ-сообщества. На ней радужными буквами написано «Все заслуживают любви».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) 27 Июн 2019 в 3:07 PDT

Футболку создала Виктория Бекхэм. «Чтобы отметить 50-летие Стоунволлского восстания, я хотела воспеть ЛГБТ-сообщество и их посыл о положительных изменениях», – рассказывала Бекхэм.

Прибыль от продажи этой футболки дизайнер направит в фонд, который занимается борьбой за права человека. Шараповой Бекхэм футболку подарила.

В этом наряде Шарапова открывала отдел по продаже своих конфет в лондонском магазине Kingdom Of Sweets.

Видео, фото, новости, мемы – все это в нашем теннисном инстаграме, подписывайтесь!

Шарапова показала свой дом: японский минимализм, 2 дорожки для боулинга и много абстрактной живописи

Дэвид Бекхэм больше не главная звезда в своей семье. Его обошла Виктория