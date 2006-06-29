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Шарапова поддержала ЛГБТ-сообщество

Теги Мария Шарапова светская хроника Sugarpova ЛГБТ стиль Виктория Бекхэм Теннис

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова в инстаграме выложила фото в футболке с поддержкой ЛГБТ-сообщества. На ней радужными буквами написано «Все заслуживают любви».

 
 
 
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Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova)

Футболку создала Виктория Бекхэм. «Чтобы отметить 50-летие Стоунволлского восстания, я хотела воспеть ЛГБТ-сообщество и их посыл о положительных изменениях», – рассказывала Бекхэм.

Прибыль от продажи этой футболки дизайнер направит в фонд, который занимается борьбой за права человека. Шараповой Бекхэм футболку подарила.

В этом наряде Шарапова открывала отдел по продаже своих конфет в лондонском магазине Kingdom Of Sweets.

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