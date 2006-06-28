Роджер Федерер: «Хотел, чтобы у меня не появилось соперников и я доминировал вечно»

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» ответил на вопрос, хотел бы он, чтобы в середине 2000-х у него так и не появилось соперников.

«Конечно. Я бы хотел доминировать вечно. Когда пришли Рафаэль и остальные, мне понадобилось время, чтобы привыкнуть.

Но в какой-то момент нужно снять шляпу и сказать: ты слишком хорош. И я радуюсь, когда осознаю, что нельзя быть на вершине одному. Нужны соперники. Я благодарен этим людям за то, что он делают меня лучше».

Также Федерер рассказал о жизни после тура.

«Не думаю, что у меня будет ощущение пустоты. У меня же фонд, четверо детей, контракты, которые будут действовать и после завершения карьеры. Думаю, я буду в порядке.

Но я буду скучать по второй семье: игрокам. Думаю, это будет сложнее всего. Когда уходишь, встает вопрос, с кем ты продолжишь общаться? В такой момент ты понимаешь, кто твои настоящие друзья. И понимаешь, что их не так много.

Я думаю, что продолжу общаться с Рафаэлем».

Еще больше мыслей Федерера из разговора с The Financial Times – в нашем рекапе.

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