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Рейтинг WTA. Барти – 1-я ракетка мира, Кербер вернулась в топ-5, Шарапова – в топ-80

Теги Мария Шарапова рейтинги WTA Анжелик Кербер Эшли Барти Теннис

По результатам второй недели травяного сезона чемпионка Бирмингема Эшли Барти стала 27-й в истории первой ракеткой мира WTA, сместив с вершины рейтинга Наоми Осаку, которая провела там 21 последнюю неделю. 23-летняя австралийка, ставшая №1 через 84 дня после дебюта в топ-10, в Бирмингеме выиграла третий титул в сезоне на третьем покрытии (Майами, «Ролан Гаррос»).

Алена Остапенко и Юлия Путинцева, обыгравшие в Бирмингеме полуфиналистку «Ролан Гаррос» Йоханну Конту и первую ракетку мира Наоми Осаку соответственно, вернулись в топ-35 и топ-40. Экс-первая ракетка мира Винус Уильямс, впервые с 2011-го сыгравшая травяной турнир WTA, вернулась в топ-45.

Петра Квитова, не защищавшая титул в Бирмингеме, выпала из топ-5, пропустив туда Анжелик Кербер, дошедшую до полуфинала на Мальорке. Чемпионка Мальорки София Кенин, выигравшая второй титул WTA в сезоне и карьере, поднялась на две позиции, обновив личный рекорд и став 28-й (год назад играла на турнире в полуфинале). Выигравшая один матч Мария Шарапова поднялась на шесть позиций и вернулась в топ-80. 

WTA Tour Singles Rankings

Положение на 24 июня 2019

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (2) Эшли Барти (Австралия) 6540
2 (1) Наоми Осака (Япония) 6377
3 (3) Каролина Плишкова (Чехия) 5685
4 (4) Кики Бертенс (Нидерланды) 5425
5 (6) Анжелик Кербер (Германия) 4685
6 (5) Петра Квитова (Чехия) 4555
7 (8) Симона Халеп (Румыния) 3963
8 (7) Элина Свитолина (Украина) 3868
9 (9) Слоун Стивенс (США) 3682
10 (10) Арина Соболенко (Беларусь) 3565
11 (11) Серена Уильямс (США) 3411
13 (13) Белинда Бенчич (Швейцария) 3073
18 (19) Юлия Гергес (Германия) 2605
28 (30) София Кенин (США) 1895
30 (29) Дарья Касаткина (Россия) 1790
35 (37) Алена Остапенко (Латвия) 1531
39 (43) Юлия Путинцева (Казахастан) 1350
42 (41) Виктория Азаренко (Беларусь) 1320
44 (55) Винус Уильямс (США) 1205
45 (45) Анастасия Павлюченкова (Россия)  1185
52 (50) Екатерина Александрова (Россия) 1118
58 (59) Вероника Кудерметова (Россия) 971
61 (62) Маргарита Гаспарян (Россия) 929
63 (65) Ига Швентек (Польша) 878
71 (73) Анастасия Потапова (Россия) 815
73 (76) Евгения Родина (Россия) 805
77 (79) Вера Звонарева (Россия) 769
80 (85) Мария Шарапова(Россия) 740
86 (86) Виталия Дьяченко (Россия) 710
87 (92) Анна Блинкова (Россия) 704
102 (103) Светлана Кузнецова (Россия) 616

 

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