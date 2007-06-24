Рейтинг WTA. Барти – 1-я ракетка мира, Кербер вернулась в топ-5, Шарапова – в топ-80

По результатам второй недели травяного сезона чемпионка Бирмингема Эшли Барти стала 27-й в истории первой ракеткой мира WTA, сместив с вершины рейтинга Наоми Осаку, которая провела там 21 последнюю неделю. 23-летняя австралийка, ставшая №1 через 84 дня после дебюта в топ-10, в Бирмингеме выиграла третий титул в сезоне на третьем покрытии (Майами, «Ролан Гаррос»).

Алена Остапенко и Юлия Путинцева, обыгравшие в Бирмингеме полуфиналистку «Ролан Гаррос» Йоханну Конту и первую ракетку мира Наоми Осаку соответственно, вернулись в топ-35 и топ-40. Экс-первая ракетка мира Винус Уильямс, впервые с 2011-го сыгравшая травяной турнир WTA, вернулась в топ-45.

Петра Квитова, не защищавшая титул в Бирмингеме, выпала из топ-5, пропустив туда Анжелик Кербер, дошедшую до полуфинала на Мальорке. Чемпионка Мальорки София Кенин, выигравшая второй титул WTA в сезоне и карьере, поднялась на две позиции, обновив личный рекорд и став 28-й (год назад играла на турнире в полуфинале). Выигравшая один матч Мария Шарапова поднялась на шесть позиций и вернулась в топ-80.

WTA Tour Singles Rankings

Положение на 24 июня 2019

Место Теннисистка (страна) Очки 1 (2) Эшли Барти (Австралия) 6540 2 (1) Наоми Осака (Япония) 6377 3 (3) Каролина Плишкова (Чехия) 5685 4 (4) Кики Бертенс (Нидерланды) 5425 5 (6) Анжелик Кербер (Германия) 4685 6 (5) Петра Квитова (Чехия) 4555 7 (8) Симона Халеп (Румыния) 3963 8 (7) Элина Свитолина (Украина) 3868 9 (9) Слоун Стивенс (США) 3682 10 (10) Арина Соболенко (Беларусь) 3565 11 (11) Серена Уильямс (США) 3411 13 (13) Белинда Бенчич (Швейцария) 3073 18 (19) Юлия Гергес (Германия) 2605 28 (30) София Кенин (США) 1895 30 (29) Дарья Касаткина (Россия) 1790 35 (37) Алена Остапенко (Латвия) 1531 39 (43) Юлия Путинцева (Казахастан) 1350 42 (41) Виктория Азаренко (Беларусь) 1320 44 (55) Винус Уильямс (США) 1205 45 (45) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1185 52 (50) Екатерина Александрова (Россия) 1118 58 (59) Вероника Кудерметова (Россия) 971 61 (62) Маргарита Гаспарян (Россия) 929 63 (65) Ига Швентек (Польша) 878 71 (73) Анастасия Потапова (Россия) 815 73 (76) Евгения Родина (Россия) 805 77 (79) Вера Звонарева (Россия) 769 80 (85) Мария Шарапова(Россия) 740 86 (86) Виталия Дьяченко (Россия) 710 87 (92) Анна Блинкова (Россия) 704 102 (103) Светлана Кузнецова (Россия) 616

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