Рейтинг WTA. Барти – 1-я ракетка мира, Кербер вернулась в топ-5, Шарапова – в топ-80

По результатам второй недели травяного сезона чемпионка Бирмингема Эшли Барти стала 27-й в истории первой ракеткой мира WTA, сместив с вершины рейтинга Наоми Осаку, которая провела там 21 последнюю неделю. 23-летняя австралийка, ставшая №1 через 84 дня после дебюта в топ-10, в Бирмингеме выиграла третий титул в сезоне на третьем покрытии (Майами, «Ролан Гаррос»).
Алена Остапенко и Юлия Путинцева, обыгравшие в Бирмингеме полуфиналистку «Ролан Гаррос» Йоханну Конту и первую ракетку мира Наоми Осаку соответственно, вернулись в топ-35 и топ-40. Экс-первая ракетка мира Винус Уильямс, впервые с 2011-го сыгравшая травяной турнир WTA, вернулась в топ-45.
Петра Квитова, не защищавшая титул в Бирмингеме, выпала из топ-5, пропустив туда Анжелик Кербер, дошедшую до полуфинала на Мальорке. Чемпионка Мальорки София Кенин, выигравшая второй титул WTA в сезоне и карьере, поднялась на две позиции, обновив личный рекорд и став 28-й (год назад играла на турнире в полуфинале). Выигравшая один матч Мария Шарапова поднялась на шесть позиций и вернулась в топ-80.
WTA Tour Singles Rankings
Положение на 24 июня 2019
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (2)
|Эшли Барти (Австралия)
|6540
|2 (1)
|Наоми Осака (Япония)
|6377
|3 (3)
|Каролина Плишкова (Чехия)
|5685
|4 (4)
|Кики Бертенс (Нидерланды)
|5425
|5 (6)
|Анжелик Кербер (Германия)
|4685
|6 (5)
|Петра Квитова (Чехия)
|4555
|7 (8)
|Симона Халеп (Румыния)
|3963
|8 (7)
|Элина Свитолина (Украина)
|3868
|9 (9)
|Слоун Стивенс (США)
|3682
|10 (10)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|3565
|11 (11)
|Серена Уильямс (США)
|3411
|13 (13)
|Белинда Бенчич (Швейцария)
|3073
|18 (19)
|Юлия Гергес (Германия)
|2605
|28 (30)
|София Кенин (США)
|1895
|30 (29)
|Дарья Касаткина (Россия)
|1790
|35 (37)
|Алена Остапенко (Латвия)
|1531
|39 (43)
|Юлия Путинцева (Казахастан)
|1350
|42 (41)
|Виктория Азаренко (Беларусь)
|1320
|44 (55)
|Винус Уильямс (США)
|1205
|45 (45)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|1185
|52 (50)
|Екатерина Александрова (Россия)
|1118
|58 (59)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|971
|61 (62)
|Маргарита Гаспарян (Россия)
|929
|63 (65)
|Ига Швентек (Польша)
|878
|71 (73)
|Анастасия Потапова (Россия)
|815
|73 (76)
|Евгения Родина (Россия)
|805
|77 (79)
|Вера Звонарева (Россия)
|769
|80 (85)
|Мария Шарапова(Россия)
|740
|86 (86)
|Виталия Дьяченко (Россия)
|710
|87 (92)
|Анна Блинкова (Россия)
|704
|102 (103)
|Светлана Кузнецова (Россия)
|616
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