Дель Потро снова повредил коленную чашечку, ему предстоит операция

12-я ракетка мира Хуан Мартин дель Потро, вчера снявшийся с турнира в Лондоне после падения по ходу своего матча, снова разбил коленную чашечку, после травмы которой постоянно заиграл только в мае.
Напомним, прошлой осенью в Шанхае 30-летний аргентинец упал во время матча и получил трещину коленной чашечки. В тур он вернулся в феврале, но после одного турнира взял еще один перерыв и снова начал играть только в мае в Мадриде. На «Ролан Гаррос» он дошел до 1/8 финала.
Теперь дель Потро предстоит еще одна операция – ее сделают в ближайшие дни.
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