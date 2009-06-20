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Дель Потро снова повредил коленную чашечку, ему предстоит операция

Теги травмы Хуан Мартин дель Потро ATP Теннис

12-я ракетка мира Хуан Мартин дель Потро, вчера снявшийся с турнира в Лондоне после падения по ходу своего матча, снова разбил коленную чашечку, после травмы которой постоянно заиграл только в мае.

Напомним, прошлой осенью в Шанхае 30-летний аргентинец упал во время матча и получил трещину коленной чашечки. В тур он вернулся в феврале, но после одного турнира взял еще один перерыв и снова начал играть только в мае в Мадриде. На «Ролан Гаррос» он дошел до 1/8 финала.

Теперь дель Потро предстоит еще одна операция – ее сделают в ближайшие дни.

 
 
 
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Публикация от ATP Tour (@atptour)

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