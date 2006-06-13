Sports.ru открывает вакансию редактора раздела новостей 🎾

Жизнелюбивый теннисный раздел Sports.ru мечтает пополниться редактором ленты новостей, чтобы стать еще лучше.
Нам нужно, чтобы вы:
- интересовались теннисом, знали повестку;
- ориентировались в медиапространстве и умели работать с информацией;
- владели (как минимум) английским языком на уровне, достаточном для того, чтобы работать на нем постоянно;
- не только говорили, но и писали на живом человеческом языке;
- имели стабильный интернет и всегда были на связи;
- были открыты всему новому и умели работать в команде.
Если все это про вас, то от вас требуется:
- составить подборку новостных заголовков на конкретный день (укажите дату);
- перевести трибьют Эшли Барти;
- немного рассказать о себе;
- прислать все это Лере Ли (ms.valerie.lee@sports.ru), в теме письма указав «Редактор теннисных новостей».
Никаких ограничений по полу, возрасту, цвету глаз или болельщицким предпочтениям нет, мы будем рады всем, кто хочет вместе с нами делать
спорт мир лучше♥️.