Реклама 18+
Реклама 18+

Sports.ru открывает вакансию редактора раздела новостей 🎾

Теги ATP WTA Sports.ru ITF дети Роджера Федерера Теннис

Жизнелюбивый теннисный раздел Sports.ru мечтает пополниться редактором ленты новостей, чтобы стать еще лучше.

Нам нужно, чтобы вы:

  • интересовались теннисом, знали повестку;
  • ориентировались в медиапространстве и умели работать с информацией;
  • владели (как минимум) английским языком на уровне, достаточном для того, чтобы работать на нем постоянно;
  • не только говорили, но и писали на живом человеческом языке;
  • имели стабильный интернет и всегда были на связи;
  • были открыты всему новому и умели работать в команде.

Если все это про вас, то от вас требуется:

  • составить подборку новостных заголовков на конкретный день (укажите дату);
  • перевести трибьют Эшли Барти;
  • немного рассказать о себе;
  • прислать все это Лере Ли (ms.valerie.lee@sports.ru), в теме письма указав «Редактор теннисных новостей».

Никаких ограничений по полу, возрасту, цвету глаз или болельщицким предпочтениям нет, мы будем рады всем, кто хочет вместе с нами делать спорт мир лучше♥️.

Реклама 18+
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться