Sports.ru открывает вакансию редактора раздела новостей 🎾

Жизнелюбивый теннисный раздел Sports.ru мечтает пополниться редактором ленты новостей, чтобы стать еще лучше.

Нам нужно, чтобы вы:

интересовались теннисом, знали повестку;

ориентировались в медиапространстве и умели работать с информацией;

владели (как минимум) английским языком на уровне, достаточном для того, чтобы работать на нем постоянно;

не только говорили, но и писали на живом человеческом языке;

имели стабильный интернет и всегда были на связи;

были открыты всему новому и умели работать в команде.

Если все это про вас, то от вас требуется:

составить подборку новостных заголовков на конкретный день (укажите дату);

перевести трибьют Эшли Барти;

немного рассказать о себе;

прислать все это Лере Ли (ms.valerie.lee@sports.ru), в теме письма указав «Редактор теннисных новостей».