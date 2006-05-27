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    Федерер о настрое на «Ролан Гаррос»: «Приятно быть темной лошадкой»

    Теги Роджер Федерер Ролан Гаррос ATP Теннис

    Третья ракетка мира Роджер Федерер прокомментировал настрой на первый с 2015 года «Ролан Гаррос».

    «Приятно быть темной лошадкой. Сейчас у меня такие ощущения.

    Конечно, на «Уимблдоне» я, наверное, буду выше в списке фаворитов. И это тоже нормально. Я доволен своим положением. Но много лет было так, что если я проигрываю, это разочарование, и я должен объясняться на пресс-конференции. Люди не понимают, почему я проиграл.

    А сейчас мне кажется, что проиграй я в первом круге или в финале, люди скажут: да, этого можно было ожидать. Мне нравится такой подход. Это помогает спокойнее проводить важные розыгрыши, спокойнее ходить по стадиону, на пресс-конференции. Это не показуха, это правда.

    Я на самом деле не знаю, как далеко могу пройти на этом турнире».

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