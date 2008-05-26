18-летняя Потапова о победе над Кербер: «Живу ради таких моментов и сделаю все, чтобы испытывать их снова, и снова, и снова»

Дебютантка «Ролан Гаррос» 81-я ракетка мира Анастасия Потапова поделилась впечатлениями от победы над чемпионкой «Уимблдона» Анжелик Кербер (6:4, 6:2).

«У меня телефон сейчас разрывается. Это очень приятно – когда тебя все поздравляют. Я старалась концентрироваться на себе, на своем теннисе, на своем передвижении, потому что очевидно, что она шикарная теннисистка. Мне нужно было сыграть в свой лучший теннис независимо от нее. И я это сделала.

Я очень ждала этого матча, потому что мне очень нравится ее игра. Она вообще один из моих кумиров, и я, когда была маленькая, следила за ней. А когда выходишь на корт против теннисистки, на которую с детства хотела быть похожей, ты обязана показать свою лучшую игру.

Я живу ради таких побед, эмоций, моментов. И все сделаю, чтобы испытывать их снова, и снова, и снова. Не хочу забегать вперед – хочу думать о текущем розыгрыше, текущем гейме. Единственное, о чем я сейчас могу себе позволить подумать, – это мой следующий матч. Здорово, если я смогу выиграть и его. Но концентрироваться я буду на себе, на своем здоровье, на ясности своих мыслей».

Во втором круге экс-чемпионка юниорского «Уимблдона» сыграет с 19-летней Маркетой Вондроушовой.

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