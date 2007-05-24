Мыскина о встрече с Путиным после победы на РГ-2004: «Мы ехали в аэропорт, и нам сказали: сейчас вы с ним тут встретитесь, а самолет подождет»

Чемпионка «Ролан Гаррос»-2004 Анастасия Мыскина рассказала о встрече с Владимиром Путиным после победы на турнире.

«Я не помню, чтобы мы меняли билеты, чтобы ждали целый день. Я помню только тот фрагмент, что мы уже едем в аэропорт и нам говорят: Владимир Владимирович возвращался откуда-то тоже из Франции, сейчас вы с ним тут встретитесь, а самолет подождет. Это единственное, что я помню.

Мы зашли в аэропорт, нас отвели в какую-то комнату, мы с Леной [Дементьевой, которую Мыскина обыграла в финале] там посидели-подождали, Владимир Владимирович зашел, нас поздравил, и все – мы улетели. Помню еще не очень добрые взгляды людей, которым пришлось нас ждать в самолете. Но, слава богу, мы вернулись.

Нас перед встречей никак не инструктировали, все достаточно человечно, спокойно, душевно. Тем более, до этого мы встречались с Борисом Николаевичем [Ельциным], поэтому мы с Леной знали нормы и правила поведения. Были очень рады и счастливы, что он нас поздравил», – приводит слова Мыскиной «Евроспорт».

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